Cyril GUÉRIN

Manager international ayant travaillé :

- en tant que commercial et partenaire stratégique pour la grande distribution.

- sur des projets stratégiques et transversaux à tous les services de l'entreprise : Réintégration de sous-traitant et changement de marque.

- en tant que manager d'une équipe de 10 personnes aux Etats-Unis et 7 promoteurs en France.

Recommandé par mes anciens employeurs je suis investi, déterminé, curieux, proactif.



N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.





Compétences Principales:



Commerciales : Fidéliser la relation clients, développer de nouveaux marchés, définir et mettre en place la stratégie commerciale.



Projet : Assurer les relations transverses internes et externes, gérer la planification, le suivi, le reporting.



Management : Développer, motiver, superviser, fédérer, dans un environnement pluriculturel.



Mes compétences :

Access

Excel

Word

Relation clients

Sphinx

Ms project

CIEL

Marketing

Marketing stratégique

Project Management

Management

Retail marketing

Gestion de Projet

GMS

Stratégie commerciale

Relation client

Change management

Développement commercial

Management d'équipe

Adaptabilité

Analyse stratégique et marketing d'un marché

Management de projets

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Project

Microsoft Word