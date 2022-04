Cyril GUERLAIN

Étudiant en Bachelor Marketing Digital et Marketing global, je recherche une entreprise pour un poste en marketing/Webmarketing.

Je recherche un Stage alterné (1 semaine en école/ 3 semaines en entreprise) de 6 mois de préférence (possibilité de faire moins).



○ Création et suivi du lancement produit et de solutions digitales et informatiques.

○ Expérience dans la recherche de nouveaux partenaires commerciaux.

○ Maitrise de la recherche et de la création de solutions packagées.

○ Maîtrise, animation et gestion de site web.

○ Passion des nouvelles technologies informatiques et numériques.



Dynamique et ambitieux, possédant une bonne faculté d’adaptation ainsi qu’un sens du relationnel naturel.