Une palette sonore riche et élégante, une remarquable et intense sensibilité, Cyril Guillotin est un artiste à part, un pianiste inclassable. « Un poète » diront certains, tant ses interprétations sont une invitation au voyage.



Très tôt repérée par d'éminents musiciens il commence dès l'âge de 11 ans une jeune carrière d'enfant-prodige : victoires entres autres aux concours Steinway&Sons et Léopold Bellan, 1er récital à Prague au Festival Européen Mozart, puis Salle Pleyel, Maison de Radio-France, Musée Carnavalet, reportages sur Canal J et TF1...

Il poursuit parallèlement ses études de Piano au CNR de Paris jusqu'à l'obtention des 1er Prix et Prix de Perfectionnement.

L'année suivante, Jacques TADDEI le fera jouer au Théâtre de la Ville/Châtelet.



Il rentre alors au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il étudiera auprès de la grande Brigitte ENGERER : un « retour aux sources russes » après avoir travaillé depuis l'âge de 8 ans avec la pianiste hongroise Gabriella TORMA. Il sortira brillamment du CNSM de Paris avec un 1er Prix de Piano mention Très Bien, et les chaleureuses félicitations d'Yvonne LORIOD-MESSIAEN, gratifié d'autres récompenses (Musique de chambre, Direction d'orchestre), tout en remportant quelques mois avant le 1er Grand Prix de Virtuosité au Concours International d'Arcachon.

Les concerts s'amplifient alors en France (Salle Cortot, Cité Internationale, École Polytechnique de Palaiseau, École des Mines de Paris, Archives Nationales, Atrium Magne, Palais des Congrès d'Arcachon, Abbaye de Royaumont...), comme à l'étranger (Allemagne, Autriche, Japon), en soliste (Festival Chopin à Bagatelle, Festival Jeunes Talents à Paris, Festival Radio France de Montpellier, Journées Lyriques de Chartres...) ou en Musique de chambre aux côtés d'éminents artistes et compositeurs (Viorica CORTEZ, et Shigeko HATA Soprano, Pierre VAELLO -Ténor, Paul MEYER - Clarinette, Magali MOSNIER et Jean FERRANDIS - Flûte, Fabrice MORETTI - Saxophone, Nicolas STAVY et Nima SARKECHIK Piano, Quatuor de Chartres, Quatuor Parisii, Orchestre National dÎle de France, UNESCO, Orchestre de Picardie et Pascal VEROT, Laurent Lefrançois dont il crée en 2007 le triptyque pour piano « Les Visages » qui lui est dédié, lors du Festival Radio France de Montpellier-Languedoc Roussillon), tout en continuant son apprentissage auprès des plus grands maîtres russes (Michael VOSKRESSENSKY et Dimitri BASHKIROV Moscou/Salzbourg/Paris), mais aussi Pierre-Laurent AIMARD, Pascal DEVOYON, Jacques ROUVIER, John O'CONOR ou Dominique MERLET pendant 4 ans, pour finalement faire la rencontre déterminante du grand Maestro Aldo CICCOLINI, dont il devient alors l'élève durant quelques années. Une relation remplie de sagesse et d'humilité mutuelle qui fait de lui un de ses derniers disciple.



En 2007, une violente agression l'éloigne du piano pendant plus de 8 mois, et des scènes pendant plus de 2 ans. Il reviendra avec une nouvelle et grande profondeur dans son jeu, une vision neuve de sa position et de sa mission d'artiste : il obtient avec les honneurs le Certificat d'Aptitude de Professeur de Piano, après le Diplôme dÉtat quelques années auparavant, fonde l'association « Les Classiques Buissonnières » pour porter la musique dans des lieux et auprès de publics reculés, crée des concepts novateurs comme « Ma Boîte en Musique », un conte musical et philosophique « L'Autre Reflet ».



Reprenant peu à peu les concerts, il marque sa véritable renaissance médiatique avec son 1er CD « Sortilèges » (2013-Les Belles Ecouteuses).

Un disque salué par la critique et ses paires, récompensé du prestigieux « Choix de France Musique », au programme à fort accent russe...comme un hommage à Brigitte ENGERER décédée prématurément.

Puis un nouveau CD « Balnéaire » (2014-Label Evidence Classics), avant la sortie d'un double-CD en Février 2016 (Evidence Classics).

Cyril GUILLOTIN enseigne aujourd'hui le Piano et la Musique de Chambre au CRD du Grand Narbonne



