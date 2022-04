Cyril GUYONNET

Bonjour,



Je suis agé de 57 ans, marié, trois enfants.

La partie la plus importante de ma vie professionnelle s'est déroulée dans la distribution spécialisée(Habitat France, Fnac), ou j'ai occupé les fonctions de vendeur, chef de rayon, et de directeur de centre de profits.

Je suis Agent Immobilier depuis Aout 1999 sur le secteur nord-ouets de Lyon(Monts d'Or, Dardilly, Limonest, Lissieu, Chasselay, Les Chères, Quincieux, St Germain, Anse, Morance....).

Depuis juin 2008, je suis Conseil Immobilier Associé à Parlez-moi d'immo qui est une Agence Immobilière dont l'originalité réside dans le choix et l'usage très élaboré de l'outil internet pour ce qui concerne sa communication, la volonté de se concentrer sur le grand Lyon en présentant l'offre commerciale la plus importante, et dans la synergie mise en place avec la création en parallèle d'une activité de courtage financier, d'une activité de gestion de Patrimoine, et de rénovation....



Mes compétences :

Prospection

Analyse