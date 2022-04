Cyril HAMEL

A la Recherche d'entreprises Souhaitant renter dans le groupement d'achat Symposium



Notre but ? Vous faire économiser du temps et de l'argent grâce à nos contrats et remises négociés auprès de nombreux partenaires et dans de nombreux domaines ( Téléphonie, véhicules, banque, assurance, papeterie...)



Vidéo explicative (1min30) disponible sur notre site http://www.mysymposium.fr



N'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Aisance relationelle

Dynamisme

Ambition

Détermination

Autonomie

Management