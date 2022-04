Intégrateur web confirmé / développeur front-end junior, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en alternance dans le cadre d'une formation en contrat de professionnalisation.



Diplômé d’un titre d’infographiste multimédia (BAC+2), je souhaite mettre à service mes compétences et travailler au sein d’une équipe avec laquelle j’aurai plaisir à collaborer. Passionné par le web et de nature curieux, je mène une veille technologique régulière afin de garder mes compétences à jour et de m’informer des évolutions que connait internet. De plus, je m’auto-forme volontiers à de nouveaux outils afin de parfaire mes connaissances; et c’est d’ailleurs à cette fin que je souhaite suivre une formation en alternance qui me permettra de monter en compétence.



Particulièrement intéressé par Javascript et ses frameworks, notamment Angular.js sur lequel j'ai entrepris de m'initier, j'espère trouver un emploi en adéquation avec mon désir d'augmenter ces compétences.



Pour plus d'informations n'hésitez pas à visiter mon site sur lequel vous trouverez de plus mon CV au format PDF.



http://cyril-hanse.com/



Mes compétences :

Gulp

Wordpress

Git

Sass

Accessibilité du Web

Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

jQuery

CSS 3

CSS

HTML 5

HTML