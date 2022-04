Cyril HAREL

Après des études d’histoire réussies, m’ayant apporté beaucoup de satisfaction, je n’ai pas choisi d’y faire carrière.

Passionné de gastronomie, j’ai entamé un virage et évolué en direction d’un milieu professionnel en lien avec ce savoir faire, à travers la distribution de produits carnés haut de gamme.

Dès mes débuts, j’ai eu la chance d’approcher et de servir les plus grands établissements parisiens comme le Bristol, le Crillon, le Meurice, Lucas Carton ou encore le Pré Catelan.

Dès lors, j’ai acquis et gardé ce goût pour l’excellence. J’ai toujours eu à cœur de promouvoir les plus beaux produits du marché en m’appuyant sur un service irréprochable à destination des meilleurs professionnels des métiers de bouche.

Passionné, je m’épanouis totalement dans cet univers du luxe et du haut de gamme dans lequel je souhaite continuer à évoluer professionnellement.





Mes compétences :

Sourcing

Gestion de projet

Gestion des stocks et approvisionnement

Marketing opérationnel

Gestion des achats

Négociation