Cyril HASSANT

Compétences :

Gérer l'Activité : Chiffrer & Rédiger Offre Tech., Prospecter Nx Clients, Développer Offre Produits & Compétences

Piloter les Projets R&D : CdC, Veille, Risques, Moyens, Planning, Budget, Reporting, Qualité, Brevets, Normes

Développer l'Innovation : Concevoir des prototypes (CAO, Simulation, Software), Valider, Industrialiser

Organiser des Processus R&D : Méthodologies, Former (supports pédagogiques, E-Learning), Capitaliser

Référant Scientifique et Technique : Simplifier les complexités, Animer partenariats & le Support technique



Après une formation d'ingénieur généraliste - docteur en énergétique, j‘aime m'impliquer sur des projets innovants et complexes axés sur le développement durable et les enjeux d'optimisation de systèmes mécaniques (modélisation, recyclabilité, réduction des énergies en jeu, ...).



D'une forte curiosité scientifique, je me suis dirigé vers de multiples secteurs d'activité (le bâtiment, l'aéronautique, l'automobile, l’électroménager, l’outillage de mesure...), me confrontant, alors, à différentes thématiques énergétiques, techniques, économiques et règlementaires.



Ainsi, mon adaptabilité et ma flexibilité m'ont permis de m’intégrer dans diverses structures, du laboratoire académique au groupe industriel international, en passant par des centres de recherche, des PME ou des sociétés de conseil. De ces collaborations et expériences, je tire une connaissance accrue de tous les acteurs de la recherche et du développement, ainsi qu’une grande maîtrise des étapes de conception, de modélisation, de validation, de développement et d'industrialisation d'un produit innovant.



Mes compétences :

Mécanique des fluides

CFD

Thermique

Thermodynamique

Gestion de projet

Simulation numérique

Développement durable

CAO

R&D

Ingénierie

Créativité

Veille technologique

Essais mécaniques

Conception mécanique

Efficacité énergétique