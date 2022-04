Cyril HEUDE

- Réflexion stratégique et accompagnement technique et fonctionnel des politiques d'Open science, Open data et Open access, veille métier

- Administration d'archives ouvertes, données de la recherche, stratégies de diffusion et de publication scientifique, droit de la propriété intellectuelle, bibliométrie, évaluation et enquêtes (AERES, OST), classements et indicateurs de performance nationaux et internationaux, politique de signature, intégrité scientifique, identité numérique du chercheur, archives scientifiques

- Conduite de projets : innovants et ludiques, numériques et multimédias, pédagogiques et culturels, réaménagement, sécurité et bâtiment

- Management d'équipe, gestion de site, animation de réseau, reporting, formation continue

- Politique documentaire, gestion de collections multi-supports, suivi du budget

- Traitement documentaire, conservation, numérisation

- Coordination et animation de formations en français et en anglais : étudiants de licence/master/doctorat, personnels, publics jeunesse.

- Accompagnement de chercheurs, d'enseignants, de personnes déficientes visuelles, en recherche d'emplois et de primo-arrivants

- Relations avec les publics, les tutelles, l'environnement institutionnel (direction de la recherche et de l'innovation, services juridique, informatique, logistique, UFR...), les éditeurs, les fournisseurs et les prestataires

- Membre d'une association de jeu de société, de jeux de plateaux et et jeux de rôle ; membre d'une troupe de théâtre amateur ; écriture de scénarios de courts-métrages, clips, jeux...



Mes compétences :

Services aux chercheurs

Gestion de collection

Formation

Management

Gestion de projet