Cyril IBANES

Grâce à 9 ans à la Direction Départementale de l’Equipement de Seine-et-Marne (devenue aujourd’hui DDT77), j’ai appris à répondre à la demande de service public. Mes 3 postes successifs étaient le Service Route et Transport au Bureau Gestion de la Route (base de données et diffusion), le Service Education et Sécurité Routière au Centre de l’Insécurité Routière (cartographie, exploitation de la base Concerto), le Service Ingénierie et Développement Durable du Territoire Sud à l’Unité de Réglementation de la Construction Durable (accessibilité des lieux publics pour les personnes à mobilité réduite).



Pour changer d’horizon tout en restant fonctionnaire d’Etat, j’ai obtenu ma mutation à la Direction Régionale de l’Environnement en septembre 2012. Je travaille désormais au Pôle Carrières et Explosifs Est. Il s’agit de suivre et d’inspecter les carrières - extraction de granulats pour la construction - afin que les exploitants respectent le Code de l’Environnement 2000-2007.

Nos supérieurs sont aujourd'hui la Préfète de Seine-et-Marne et le Procureur de la République.



¨Poste actuel : Inspecteur des installations classées, Pôle carrières, DRIEE IF/UT77.