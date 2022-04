Cyril IMBERT

Wid1.com est spécialisé dans la commercialisation de tags et numéros de série pour l'identification de bijoux, oeuvres d'art etc.. .

Ces numéros de série sont édités et gérés par wid1, l'organisme mondial d'identification d'effets personnels basé à Singapore.



Ma tâche principale est de développer notre activité en Europe pour l'identification de bijoux .

Mes principaux partenaires sont les bijoutiers, orfèvres et artisans qui souhaitent identifier au moyen d'un code unique leurs oeuvres.

Notre produit est particulièrement adapté pour les bijoux onéreux, telles que les alliances et bagues de fiançaille.

L'identification d'un bijoux est considéré comme une valeur ajoutée.



Mes compétences :

Développement d'activités

Gestion de stock

RFID

STOCK'

Traçabilité