Cyril JOBARD

- Novembre 2018: développement et mise en place de systeme de diligence raisonnable dans les chaines d'approvisionnement des minerais et métaux.

- Juin - Novembre 2018: consultant en amélioration de la performance opérationnelle, freelance. Supply-chain reporting et support pour la gestion de projet sur site (Fives Intralogistic)

- Avril 2015- Avril 2018: consultant en gestion opérationnelle, Proudfoot. Divers secteurs d'activité: banques, distribution, coopérative agricole, industrie (production de charges minérales à base de carbonate de calcium)

- 2014: développement d'un business plan pour une start-up familiale développant une suite logicielle de gestion et métiers pour les prestataires de santé.

- 5 ans d'expérience dans la gestion des achats et chaines d'approvisionnement durables.

- 4 ans d'expérience dans la gestion des achats et contrôle des couts (hôtellerie de luxe)



- Education: ESC Montpellier, master sur la gestion environnementale dans l'industrie hôtelière.



Compétences:



- Gestion des achats

- Gestion de projets

- Achats durables: audit (standards britanniques: Flexible Framework, BS8903), recommandations and implémentation

- Développement et gestion de systèmes de diligence raisonnable pour les matières premières liées a la déforestation, en particulier bois et huile de palme: cartographie des chaines d'appro, collection et analyse de données, évaluation et mitigation des risques

- Business Process Management: cartographie des flux de process, analyse et optimisation

- Formation des acheteurs et fournisseurs

- Langues: Français, Anglais (courant), Allemand (niveau intermédiaire)



Mes compétences :

Système d'information

Logiciel de gestion

Gestion

Conseil

KPI

Achats

Gestion de projet

Management