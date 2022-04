Cyril JOLY

Conseiller en déménagement depuis 14 ans sur Montélimar, je suis en charge :



- Prise de rendez-vous et visites commerciales chez les particuliers et entreprises pour estimer le cubage, les véhicules adaptés et définir les besoins de leurs déménagements (prestations, assurance)

- La planification des déménagements.

- Grands Comptes clients : EDF, Areva, Casino, sociétaire Macif, Camif, Gmf…

- Etablissement des devis, lettre de voitures et factures.

- Accueil clientèle physique ou téléphonique.

- Responsable du garde-meubles : location et gestion de containers (130 clients avec 4000m3 de gardiennage).

- Responsable service après vente pour les marchandises transportées et la flotte véhicules.

- Coordinateur QSE



Mes compétences :

Environnement déménagement

Logiciel Safari

Réactivité

Autonomie

Relationnel