Cyril Jourdain, diplomé de l'école d'expertise informatique Epitech.

Je suis auto-entrepreneur et est disponible pour diverses missions de développement mobile et/ou web.

Comme l'indique mon profil, je possède des compétences variées mais aime surtout le développement mobile. J'ai acquis beaucoup d'expérience au cours de ces derniers mois par des projets personels et professionels.

Je possède une grande maitriste des framework mobile multiplateforme (Phonegap entre autres) ainsi qu'en développement mobile natif (Android principalement).

J'ai aussi des compétences en développement web (front et back) ainsi que dans quelques autres domaines visibles sur mon profil.



Mes compétences :

C

Php

Web

Html

C++

Python

JavaScript

Java

Développement Android

Développement iOS

PhoneGap

Node.js

CSS 3

GNU/Linux

Android