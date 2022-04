10 ans Architecte. Puis création d'une entreprise de " pavillonneur" Puis création de trois ouvrages 1° d'insertion professionnelle, 2°de création d'entreprise et 3° d'un concept de négociation exclusif.

> Aujourd'hui, création de la Nouvelle science Astrologique après 35 ans d'expérience, deux innovations clefs et une invention capitale pour identifier les relations Humaines.

> La Nouvelle Science Astrologique est maintenant condensée dans un coffret pratique à usage individuel.

Ce Coffret est l'introduction à un site internet de DECOUVERTE DES AFFINITES ASTROLOGIQUES destiné aux 12 millions de célibataires en France et au monde Professionnel, pour tous ceux qui souhaitent enfin pouvoir identifier clairement la véritable nature de leurs partenaires et interlocuteurs à tous les niveaux.

Ce Projet de société essentiel est en cours de lancement et en recherche de partenaires pour lui donner l'ampleur qu'il mérite. Merci de me contacter au01 45 45 05 05 ou au 06 63 73 00 45

Cyril KAPP