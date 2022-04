Cyril KEZZAR

L’ empathie :



Trait de personnalité caractérisé par la capacité de ressentir une émotion appropriée en réponse à celle exprimée par autrui, d’effectuer une distinction entre soi et autrui (c’est-à-dire être conscient de la source de l’émotion et pouvoir décoder l’émotion d’autrui) et de réguler ses propres réponses émotionnelles.



Étymologiquement, « empathie » provient du terme Einfuhlung, qui fait référence à la projection d’une personne dans la situation de l’autre.



Se projeter dans la situation d'une autre personne pour mieux comprendre ses besoins, ses attentes, et pour trouver les réponses les plus pertinentes.

Même si ce n'est pas indispensable, l'idéal pour faire preuve d' empathie et d'avoir déjà vécu la situation de son interlocuteur.

De par mes 20 années d'expérience dans les différents métiers de l'informatique, vente, réparation, développment, analyse, mon profil atypique me permet d'avoir déjà vécu un grand nombre des situations proches de celles que vivent les interlocuteurs d'un analyste fonctionnel ou d'un consultant UX.

Comme il est toujours plus facile de comprendre et d'analyser une situation qu'on a déjà vécue, ces années m'ont donné la capacité d'être à la fois efficace et pertinent dans ce métier qui me passionne.



Mes compétences :

UML/OMT

Méthode agile

Back office

Jenkins

Git

Wordpress

Selenium

Joomla

Ecoute

Scrum

CSS

CMS PHP

CMS open source

SQL

HTML

Direction commerciale

Management

E-commerce