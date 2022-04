Cyril KLUFTS

Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai eu l'opportunité de mettre en avant mes valeurs humaines et professionnelles qui m'ont permis aujourd'hui de consolider ma motivation à travailler dans le monde de la qualité au profit de l'entreprise et du client.

Ce choix s'inscrit dans ma lignée du travail d'équipe, avec une forte implication des membres d'un service ou d'une entreprise à travailler dans la quête d'un seul et même objectif : la satisfaction du client pour coordonner ensemble cette passion de l'excellence !



Mes compétences :

8D

Audit qualité

Normes Qualité

5S

Management

Contrôle qualité

Qualité client

Gestion de la qualité

TPM

Autonomie

Adaptabilité

Lean

AMDEC/FMECA

Dynamisme

Rigueur

Microsoft Office