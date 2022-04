Cyril KOCHLI

Jeune menuisier expérimenté , je suis en recherche d'un poste au sein d'une entreprise d'agencement et/ou de parquets, afin d'apporter mon savoir faire et ma qualité professionnelle mais également enrichir mon expérience.

Capable de travailler en totale autonomie, j'ai déjà pu former des stagiaires et apprentis en tant qu'ouvrier .



plutôt curieux, j'ai choisi d'élargir mon panel de compétences tant en agencement qu'en menuiserie générale et en parquets ( rénovation d'un parquet de style "a la française( Versailles)" pour un manoir) afin de répondre au mieux a la demande de la clientèle .



Mes compétences :

Etude technique

Conception technique

Finitions diverses

Petite electricité

Parquets

Bois

Agencement de magasins

Agencement d'espace