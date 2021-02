Cyril KOUZOUBACHIAN

Responsable de PRECEND, je suis à l'interface d'un réseau d'une soixantaine de centres de compétences principalement en Contrôles non destructifs (CND) et Structural Health Monitoring (SHM), mais également sur des disciplines connexes : analyses, & caractérisation des matériaux, simulation et propriétés thermiques, robotique, préparation et traitement de surfaces...



N'hésitez-pas à me contacter pour toute problématique que vous rencontrez : il y a surement quelqu'un dans ce réseau qui peut vous accompagner !



Voir aussi : http://lnkd.in/ekwkdEE



Mes compétences :

Communication

Knowledge management

Conduite du changement

Système d'information

CND

Gestion de projet

Création de site web

Gestion budgétaire

Gestion du stress

Gestion de la relation client

Autonomie

Travail en équipe

Réseaux d'entreprises

Activer et gérer des réseaux