Cyril KRETZSCHMAR

Nom : KRETZSCHMAR

Prénom : Cyril

Lieu de résidence : Francheville, Grand Lyon Métropole

Situation matrimoniale : marié, 4 enfants

Profession : conseil en organisation et en conduite du changement

Mandat(s) : conseiller régional 2010-2015 (conseiller délégué économie de proximité), conseiller municipal, adjoint à l'économie et à la culture de 2008 à 2014 (Francheville), administrateur d'OXALIS de 2014 à 2017, administrateur du Labo de l'ESS, Président du Conseil de surveillance d'ENVIE Rhône Alpes



Qui je suis en trois mot :

Spécialiste de l'économie sociale et solidaire, de l'économie de proximité, de la promotion de l'égalité de traitement et de la lutte contre les discriminations. Expert en animation de grands groupes et en conduite d'évènementiels.

Parcours professionnel :

ESC Dijon option audit social

Master 2 Lyon (DEA) Sciences de gestion



Consultant en organisation, PEAT MARWICK 1986 – 1988

Consultant en développement du management, ALGOE 1988 – 1998

Directeur d'association, Economie & Humanisme 1998 – 2005

Consultant senior, ARGO – SILOE, 2006 -2007

Consultant entrepreneur salarié, Coopérative OXALIS, depuis 2007

Chargé de mission auprès du DG de France Active avril-décembre 2016

Chargé de mission Europe pour le Réseau des collectivités pour une économie solidaire depuis mai 2017





Parcours militant/Politique :

Co-fondateur et président de l'association Forum Citoyen Rhône Alpes (forum-citoyen.eu) entre 2006 et 2008. Cette association est née de la lutte contre l’alliance entre Charles Millon et le FN.

Co-fondateur de Pour un débat citoyen à Francheville en 2001, qui deviendra Francheville Ecologie en 2014

Sympathisant d’Europe Ecologie puis adhérent d'EELV depuis octobre 2010, co-animateur du Groupe Local EELV Ouest Lyonnais.

Membre du Conseil Fédéral EELV de 2010 à 2011.