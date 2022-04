Cyril LABORIE

Ayant obtenu un BTS électrotechnique en 2005, je me suis réorienté en aéronautique après avoir fait un stage de maintenance durant six mois dans l'entreprise Lufthansa Technik à Hambourg.

J'ai par la suite travaillé en tant que dessinateur/projeteur dans la société ECM pour Dassault Aviation pendant six ans où j'étais spécialisé dans l'aménagement intérieur des Falcon 7X, 900 et 2000.



Mes compétences :

Aménagement intérieur en aéronautique