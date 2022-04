Cyril LALANNE

Je mets à disposition de votre entreprise mes compétences commerciale et digitale, issues d’une double formation initiale et éprouvées au cours d’un parcours professionnel totalisant plus de 10 années d’expérience.



Mes principaux succès commerciaux :

- Achats : 5M€ d’achats pilotés en 2017

- Commerce international : ouverture d'un nouveau territoire, l’Océan Indien, avec 100k€ de commandes dès la première année

- Management : équipe internationale de 6 personnes

- E-commerce : 2 sites lancés :Array et www.homefice.fr



Mes principaux succès digitaux :

- Réseaux sociaux : constitution d’une base de 30.000 fans facebook

- CRM : création d’une mailing-list de 50.000 abonnés

- Internet : administration de 2 sites institutionnels :Array,Array et 2 sites d'e-commerce :Array,Array



Mes compétences :

Bureautique

Graphiste

Publicité

E-mailing

Community management

Identité visuelle

Trade

Marketing

Web

PLV

Print

Presse

Négociation achats

Prospection commerciale

Prospection internationale

Commerce B2B

Négociation commerciale

Commerce international

Développement commercial

Achats

E-commerce

Achats internationaux