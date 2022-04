Cyril LAMBERT

Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de la société Fiscalim,

Cabinet de Conseil en optimisation fiscale du particulier .



- Audit

- Préconisations

- Réalisations



Notre métier consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent vos finances : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, ...



Nous sommes indépendants, c'est à dire que nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier.



Nous avons donc une approche « sur-mesure » et sélectionnons sur le marché les produits qui répondent à vos objectifs et sont adaptés à votre situation.



Notre démarche : Nous partons d’une « photographie » exhaustive de votre situation actuelle puis précisons avec vous vos objectifs. Ensuite, après analyse des éléments précis que vous nous avez remis dans le cadre de l’approche fiscale et patrimoniale, nous revenons vers vous pour vous proposer une stratégie, une orientation et de premières actions concrètes.



Nos valeurs : la gestion d'un patrimoine doit tenir compte de tout l'environnement législatif, fiscal, concurrentiel dans tous les secteurs de placement (Immobilier, Boursier, Financier) dans le respect d'une importante éthique d'objectivité et d'un respect total de votre volonté.



Votre conseil en gestion de patrimoine doit donc évoluer en toute INDEPENDANCE de tout type de fournisseur.





C'est ainsi que votre Patrimoine sera à même d'évoluer en toute SECURITE pour vous et vos proches.



Mes compétences :

Finance

Optimisation