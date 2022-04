Cyril LASSALLE

Passionné par les nouvelles technologies et ayant une forte sensibilité sur l'ergonomie, j'ai pour objectif le développement d'applications accessibles et intuitives.



Je suis interssé par les solutions partagées de type web-application, ne necessitant aucune installation ou maintenance de la part de l'utilisateur finale et étant multi-plateforme par nature.



Ayant participé à faire évoluer différentes applications vers des modèles dit web 2.0, je connais les problématiques de migration de codes, de conduite du changement ainsi que les problématiques d'iso-fonctionnalités.



J'apprécie particulièrement la partie analyse de projet, demandant rigueur et souvent créativité pour répondre aux besoins. Deux traits de caractères me correspondant.



Je souhaite vivement participer à l'expansion d'une entreprise qui saura exploiter mes compétences et me permettra de m'épanouir.



Mes compétences :

Ergonomie

XML

Eclipse

Mac OS

JavaScript

PHP

Linux

Microsoft Windows

Laravel

Ruby on Rails

Polymères

AngularJS

JQuery

Git

Macros

Phpstorm