Bonjour, je m'appelle Cyril Lavanant. Je suis actuellement étudiant en 1er année de licence en édition et communication numériques à l'IESA Multimédia. Depuis toujours je me passionne pour le multimédia (vidéo, pao, web), mais j'ai surtout une grande préférence pour la vidéo (motion design et vfx en particulier).

A côté de ça, je m'autoforme dans le milieux de la 3D (modélisation,texturage, lumière et animation).



Mes compétences :

Adobe photoshop

Adobe illustrator

Adobe InDesign

Adobe première pro

Adobe Dreamweaver

Autodesk 3ds max 2012

Maxon cinema 4D

Adobe After effects Compositing/Vfx

Nuke/Nuke X

Vue Xstream 9

Autodesk Mudbox 2012

Realflow 2012

Html5/css3.0

Javascript

Adobe Flash