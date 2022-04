Cyril LECANNELLIER

Besoin d'un Technicien Fibre Optique dans La Manche ?

Technicien Réseaux et Services Très Haut Débit, formé par l'association NOVEA.

Mes compétences ? étude RCA, Pîquetage, Aiguillage et Tirage de câble (T,D1, D2), Raccordement client FTTH (D3) et LAN, Pose de tiroir optique en Central FT, Data Center, Colonne montante (D2)

Tirage, pose et raccordement de boîtier aérien.

Mesures, recette et dition de dossier de mesures (FASTREPORTER et FIBERCABLE).

6 années d'expérience acquises chez EIFFAGE ENERGIE, StepElec, Geoptic et SCOPELEC sur des marchés RIP (Manche Numérique et TUTOR) et ORANGE (Aircom, Centraux et Entreprises).



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Vente

Photographie

Génie mécanique

Gestion de la production

Architecture réseau

LAN, assemblage de connecteur, soudure gaine à gai

Réflectométrie, photométrie, crayon optique VFL, p

Nacelles 1B, habilitations H0-B0, secouriste SST

Clivage, Soudure, Lovage, Identification

Microsoft Word, Excel, Powerpoint

Tirage, Raccordement D1-D2-Abonné