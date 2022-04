Cyril LEFEBVRE

Autodidacte, mon sens du contact et l'envie de rencontrer des personnes d'univers différents m'ont amené naturellement sur la vente BtB. Fort d'une expérience professionnelle acquise au sein d'Orange Business Services qui m'a permis de développer les qualités nécessaires à ce métier, la création de SILOMIA s'est fait naturellement. Silomia saura répondre aux attentes de ses clients dans les domaines spécifiques qui sont :

- La commercialisation et la mise en place de communications attractives sur des bornes de recharge pour téléphones mobiles sur des lieux à fort trafic (aéroport, galeries commerciales, musées...).

- La communication institutionnelle et innovante (conseils et développement de communication sur supports papiers et digitaux via Pages Jaunes),

- L'équipement de protection individuel et sportif (vente de lampe torche LED haut de gamme et de lampes frontales via la marque LED LENSER)

- L'évènementiel avec location d'éclairages auto-gonflant et de décoration (ballons auto-gonflants et Totems).



N'hésitez pas à me contacter ou me solliciter pour divers renseignements sur mes activités.



