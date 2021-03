Avec un cursus universitaire orienté vers les géosciences et écosystèmes littoraux, un doctorat en télédétection et géophysique littorale et diverses expériences professionnelles autour du développement Web (plus particulièrement en webmapping) et du développement en base de données pour les traitements SIG (PostGIS, Python). Je souhaite travailler au sein d'un laboratoire de recherche, d'un bureau d'étude ou d'une entreprise en qualité d'ingénieur (IE ou IR) en géomatique.