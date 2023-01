Cyril SIMONNEAU

Je suis magasinier receptionnaire en cdi entreprise rivard il y a plus de 10 années.je traite les litiges,controle les certificats de conformité,les documents atex....je travaille en informatique sous legacy,excel,gpao,adonix....je trace les produits hautes pressions,ATEX,les moteurs,...je suis a l heure,je suis toujours présent à mon travail. J 'ai été controleur qualité.J ai aménagé des magasins et des dépôts ...je recherche un cdi car je voudrais évoluer suite à mes connaissances.je suis disponible pour tout autre renseignement.avant j etais magasinier receptionnaire ets camus en cdi pendant plus 7 années...



Mes compétences :

Organisation aménagement