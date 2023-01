Cyrile OPPOSITE

Arrivé chez Elosi en septembre 2021, je participe au développement commercial de lentreprise et de lensemble de ses Business Unit via :

- des actions de prospection téléphoniques ;

- de la réalisation de rendez-vous face aux prospects ;

- de laccompagnement dopérationnels sur des entretiens de missions ;

- de la publication de campagnes demailing ;

- la consolidation dune veille sur les marchés publics ;

- de lorganisation dévènements ouverts aux prospects et clients.