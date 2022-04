Cyrile PAULLIN

C-P Investigations Privées est une agence varoise d'enquêtes privées.



Leader sur le Var

C-P Investigations Privées est la principale agence d'enquêtes privées située au coeur du département. Nous disposons du plus grand réseau d'enquêteurs basés sur l'ensemble du territoire français mais aussi à l'étranger.



Notre agence propose d'assurer les missions suivantes telles que:



Pour les entreprises

- l'analyse et la gestion des risques liés à la fuite d'informations,

- la réalisation d' enquêtes de moralité sur les futures partenaires et collaborateurs,

- la surveillance de salariés

- l'infiltration de vos équipes

- un service disponible 7/7j - 24/24h

- La rédaction de rapports circonstanciés recevables devant les tribunaux



Pour les particuliers

Nous recherchons les éléments de preuve notamment dans le cadre:

- d'affaires liées à l'adultère

- de gardes d'enfants

- de révisions de prestations

- de recherches et surveillances de personnes



Nos principes

Notre pérennité dépend entièrement du résultat des missions qui nous sont confiées et des méthodes employées pour les mener à bien. Chacune de nos enquêtes fait l'objet d'une étude minutieuse dans le plus grand respect du secret des affaires, tant pour nos clients que pour les personnes qui nous sont désignées dans le cadre de nos recherches.



C-P Investigations Privées au coeur d'un réseau de professionnels.

Notre agence est agréée par le SNARP - Réseau FRANCE DÉTECTIVES, plus grand représentant de la profession de détectives privés en France.

De plus, notre agence est titulaire de l'ensemble des agréments délivrés par le ministère de l'intérieur, condition obligatoire pour exercer en parfaite transparence notre activité.



C-P Investigations Privées

Agrément: AGD-083-2114-02-06-20140460072

Siret 80782536900018

Code APE: 8030Z



Mes compétences :

Sécurité industrielle

Développement économique

Intelligence économique

Protection des biens et des personnes

Audit sécurité