Cyrill CAUJOLLE

Titulaire du cursus Cadre SG validé à l'ESC IESEG Paris depuis décembre 2010, je suis actuellement Responsable du Marché des Professionnels et Directeur adjoint d'une Unité commerciale de 6 agences composée de 25 personnes.



J'ai intégré le Groupe SG en sept 1999, en tant que chargé d'accueil (18 mois).

J'ai ensuite évolué vers un poste de conseiller clientèle particulier (24mois).

Après avoir obtenu le diplôme TMB ( Technicien Métiers de la Banque) j'ai été nommé Directeur adjoint d'une agence de 5 personnes avec en charge un portefeuille de clients haut de gamme ( 30 mois).



Un poste de Directeur adjoint d'une agence de 10 personnes m'a ensuite été confié, en charge d'un portefeuille de clients patrimoniaux particuliers (36 mois), et de la partie managériale de la force de vente des clients privés.



A la suite de ce poste, j'ai été nommé Directeur d'une agence de 4 personnes, en charge d'un portefeuille de clients professionnels. Mes expériences passées sur le marché des clients particuliers haut de gamme, sur la partie managériale ainsi que les formations réalisées m'ont permis de développer ce portefeuille de clients professionnels.

Mes principales qualités résident dans ma force de conviction pour fédérer autour d’un projet commun et mon autonomie pour développer un réseau et son chiffre d’affaire



Mes compétences :

CES

Connaissance du marché

fiscalité

Managériale

Marché des professionnels

Retraite

Prospection / recrutement