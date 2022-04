Cyrille ARCHER

DOMAINES DE COMPETENCE



-Montage, Intégration, Câblage et Test de Plateformes de Télécommunications. (Serveurs HP, Compaq, Sun).

-Câblage LAN et Fibre optique sur Switchs et Routeurs Cisco.

-Administrations de Réseaux TCP/IP.

-Installation, Configuration,Mise en Réseaux et Maintenance sur site de PC sous Windows.(XP, 2000, NT4, 98, 95).

-Notions Linux.

-Dépannage de Cartes Electroniques (Moniteurs PC)

-Habilitation Electrique B1V + BR





PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis 01/12/2003 Technicien Informatiqu FM Logistic (Site HP) 38 Villefontaine

05/2003 10/2003 Opérateur Informatique SanMinaSCI 38 Villefontaine

09/2001  12/2002 Technicien de Maintenance Sud Est Informatique 38 Bourgoin

01/1997  04/2000 Electronicien Ste Amele 38 St Savin

03/1994  06/1996 Opérateur/Cariste/Réparateur Hewlett-Packard 38 Villefontaine

06/1990  03/1994 Missions Intérimaires Diverses



FORMATIONS



02/2001  06/2001 Technicien de Maintenance de Micros-Systemes Informatique en Environnements Réseaux

Victor Formation 69 Lyon & Sud Est Informatique 38 Bourgoin)

10/1993 Permis Cariste A.F.T. IFTIM

10/1991  03/1992 Conducteur de Machines Automatisées

1990 B.A.C. F1 (Niveau)

1987 B.E.P.C.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES



 Né le 14/06/1972  1 Enfant  Permis de Conduire  Véhicule Personnel

 Anglais Pratique Professionnelle Occasionnelle



Mes compétences :

Câblage

Fibre optique

Informatique

LAN

Montage

Optique

TCP IP

Télécommunications

Test

Réseau