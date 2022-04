Cyrille Armand Lepatient BIOGNE

Salut à tous, je me nomme Biogne Cyrille Armand Lepatient jeune ivoirien de 38 ans, je suis titulaire du DEUG II obtenu à la FAC de Droit de l'Université d'Abidjan Cocody puis du Cycle Moyen Supérieur de l'Ecole Nationale d'Administration de Cote d' Ivoire option Administration Générale et tout récemment du Diplome de Formation et de Perfectionnement en Gestion (DFPG) équivalent du BAC + 3 en cours du soir au CAMPC-Abidjan.



C'est en 2011 que je débute ma carrière professionnelle comme Chef du Personnel à l'OFT structure du ministère des transports chargée de la fluidité routière. En juin de la même année je suis nommé intendant au lycée technique de Bouaké délocalisé à Abidjan. En janvier 2012 je pars au CBCG de Cocody, grande école publique de la formation professionnelle, ou j'assure la même fonction avec un important effectif d'étudiants, d'enseignants et d'administratifs.

Ce poste est passionnant parce qu'il est non seulement transversale, mobile mais il combine surtout les fonctions gestion financière et ressources humaines. C'est pour moi une belle expérience également dans le relationnel et surtout la responsabilité en tant que chef de service.

Mes attributions s'étendent aussi à la gestion du patrimoine, de la logistique.... En tant qu'ATTACHE ADMINISTRATIF je tiens à préciser que je suis un expert en matière de correspondance administrative.