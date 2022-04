Cyrille ATEM

Notre structure comprend un hebdomadaire d'informations et d'Analyses générales distribué par Messapresse dans tout le pays, qui traite de problèmes de société et des projets de société tels que la décentralisation et c... Avec un accent en économie pour devenir un relais des jeunes entrepreneurs de ce secteur d'activités au Cameroun.



Par ailleurs, nous avons une agence de communication 'Marketing And Communication Services' en abrégé MCS, qui fait dans le marketing consulting, les séminaires de formation, et les études de projets(de la faisabilité jusqu'au lancement).



