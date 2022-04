Cyrille AUGUSTE

Après la perte de mon emploi, j’ai décidé de me mettre à mon compte. J’ai plus de 8 ans d’expérience en tant qu’électricien. Il me semble avoir aujourd’hui les compétences techniques suffisantes. J’ai pendant 8 ans réussi à me constituer un réseau (professionnels de l’artisanat, particuliers…). Je souhaite créer mon entreprise pour être indépendant et travailler comme je l’entends. Dans mon réseau plusieurs personnes m’incitent à me mettre à mon compte.