Cyrille BARDET

Véritable professionnel de la logistique, J'ai pu développer tout au long de mes expériences, des qualités d'organisation, de gestion, de rigueur de management, de partage, d'anticipation et de réactivité dans des environnements très exigeants.

J'ai une parfaite maîtrise de la gestion de sites logistiques et des processus logistiques, de la gestion de la supply chain, du transport, des normes Bio et IFS.

J'ai un rôle d'accélérateur de talents au sein des équipes, de facilitateur et d'apporteur de solutions auprès des clients, et de développeur de business au sein de mon entreprise.



Mes compétences :

Budgets & Budgeting

Continuous Improvement

Bookkeeping

Sales Assistance

Stock Control

Business Development

Formations management

Risk Management