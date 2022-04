Cyrille BARRIEU

28 années d'expérience dans le secteur touristique dont 12 en tant que manager.

Actuellement disponible pour vivre un nouveau challenge professionnel.

Mes compétences en marketing et communication, management, gestion de projets, complétées par un Master Management et Administration des Entreprise, me permettent de "switcher" et de travailler dans d'autres secteurs.



Mes compétences :

Stratégie digitale

Stratégie de communication

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Tourisme