Cyrille BARTHELEMY

Intrinsec recrute

- plusieurs consultants le pôle d'activité conseil en management SSI (RSSI à temps partagés, AMOA SSI)

- plusieurs auditeurs et chef de mission/auditeurs pour le pôle Audits & Test d'intrusion

- un chef de projet SOC, un analyste SOC pour son centre de sécurité opérationnelle





Site web Intrinsec: http://www.intrinsec.com

Site activité sécurité : http://securite.intrinsec.com

Twitter : http://twitter.com/ #!/infsec





Acteur historique de la sécurité, depuis 1995, fondée autour du test d’intrusion, notre entreprise porte aujourd’hui deux métiers complémentaires :

- L’hébergement et l’infogérance de systèmes d’information dans une approche Cloud Computing

- La sécurité des systèmes d’information



Nos investissements importants en matière de veille et de R&D nous permettent de proposer des offres complètes sur des problématiques spécifiques (Cloud, Applications mobiles, tableaux de bord SSI, ARJEL, RGS, OWASP…).

Outre les prestations de classiques adressées par le catalogue de service, nous avons pour optique de pouvoir répondre à des demandes spécifiques représentant des challenges d’ingénierie et d’expertise en matière de sécurité des systèmes d’informations.



L’activité de sécurité propose le catalogue de services suivant :



Évaluations de sécurité

- Tests d’intrusion (Scénarios, Internet, interne, applications web et mobiles, WiFi, télécom)

- Audits (architecture, configuration, applicatif et revue de code, organisationnel)

- État des lieux SSI (macro analyse de risque, test d’intrusion & audit de premier niveau)

- Conformité (RGS, ARJEL, ISO 27001, technique)



Conseil

- Analyses de risques (organisationnelles et techniques)

- Management SSI (Politiques de sécurité, déclinaisons)

- Études et comparaisons de solutions

- Mise en œuvre de tableau de bord

- Accompagnement (Accompagnement RSSI, RSSI à temps partagé)

- Conseil/Intervention à la demande

- Formations (Sensibilisation – évènement sur mesure, Formations spécifiques)



Opérations (SOC)

- Infogérance d’infrastructure de sécurité

- Infogérance sécurité

- Analyse d’événements et incidents (journaux et évènements)

- Analyses de vulnérabilités infrastructures et applications

- Réaction sur incidents (Accompagnement et analyse, Rétro-ingénierie)



Mes compétences :

Audit

Conseil

EBIOS

Intelligence économique

Management

Management consultant

Owasp

Pentest

Politique

RSSI

Sécurité

SMSI

Soc

Test

Test d'intrusion

Veille