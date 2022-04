Cyrille BATISSE

Après des études de biochimie et physiologie à l’Université et l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Toulouse, j'ai obtenu un Doctorat en technologie des aliments d’origine végétale, et travaillé cinq ans dans les laboratoires de l’INRA de Montfavet et du CNRS d’Avignon.



Après cette période, je me suis spécialisé dans les systèmes de management de la qualité et de l’hygiène. J'ai passé douze ans chez différents acteurs de la filière Agroalimentaire, à des postes de management au sein de service qualité, et terminé directeur QHSE multi site.



A partir de 2004, j'ai créé un cabinet conseil, puis me suis fait certifier en tant qu’auditeur de Système de Management de la Qualité de type ISO 9001, de l’environnement de type ISO 14001, de la sécurité de type OHSAS 18001 et de la sécurité alimentaire de type ISO 22001.



Mes compétences :

Globalgap

EFQM

Hygiène

Agroalimentaire

Agriculture

Audit

Formation

IFS, BRC, 22000, HACCP

9001, 14001, 18001