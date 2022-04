Cyrille BAUDOUIN

Muni d’une double compétence à la fois scientifique et culturelle, je conçois et coordonne une large gamme d’actions et de projets – événements, expositions, ressources pédagogiques – adaptés aux différents contextes – culturel, éducatif – ainsi qu’aux publics – scolaires, enseignants, institutions, étudiants, chercheurs, publics avertis ou néophytes.

Aujourd’hui, je suis impliqué dans le développement de projets innovants en culture scientifique technique et industrielle (numériques, sciences participatives), et je m’intéresse aux dynamiques locales associant COMUE, centres de sciences, collectivités et entreprises.

Je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de partenariats

Physique des particules

Gestion événementielle

Conception pédagogique

Vulgarisation scientifique

Astrophysique