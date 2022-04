Cyrille BAYANGA

Un Congolaise formé en Transport et gestion logistique. je caresse présentement l’idée d’enrichir mon expérience professionnelle. ,

De mes dix ans passés au sein des compagnies aériennes puis des compagnies d’assistance aéroportuaire, j’ai aiguisé mes compétences ; quotidiennement soumis à l’exercice des opérations d’exploitation notamment , le fret, la gestion des achats et logistique. Ceci étant ; je peux vous garantir de mériter une place au sein de votre administration au regard de mon sens de contact et de mes qualités techniques chapeauter d’une bonne gestion des facteurs humains.

En outre, vous pourrez compter sur ma capacité d’adaptation appuyée d’une formation supplémentaire qui pourrait me donner des aptitudes à travailler dans n’importe lequel des services de votre entreprise.Ma forte adaptabilité, mon sens d’initiatives et ma promptitude au travail sont des qualités pour décider sur ma personne.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

EFT