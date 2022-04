Cyrille BEAUDOUARD

Actuellement Directeur Comptable et Fiscal de 2 sociétés anomymes d'HLM (Construction et gestion immobilière), je manage une équipe de 5 collaborateurs. J’ai pour mission d’arrêter les comptes et d'établir les différents états réglementaires (bilan, liasse comptable, fiscale, etc.) en toute autonomie et sans l'assistance d'un expert-comptable. Garant des pratiques comptables et fiscales, je mets en place des procédures de contrôle interne et veille à leurs respects. Je pilote également la gestion de la trésorerie et veille à l'optimisation financière des projets d'investissements en élaborant et suivant divers indicateurs.

J'ai ainsi pu développer diverses des compétences techniques (comptabilité, fiscalité, finance, etc.), informatiques (Excel, VBA, extraction, etc.) et managériales.



Mes compétences :

Cash Flows

Forecasting

Budgets & Budgeting

Cash Management

Taxation

Bookkeeping

Value Added Tax

Microsoft Excel

Microsoft Office

Visual Basic for Applications