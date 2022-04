Cyrille BERHAULT

La société ellipseconsulting a été créée en janvier 2006. Notre société a su gagner la confiance d’entreprises locales et internationales pour des missions de relocalisation.

Notre mission principale est d’être la passerelle pour les firmes internationales et leur personnel afin de faciliter leur installation en Nouvelle Caledonie.

Nos services comprennent l'immigration, l'accueil et l'installation des familles, le déménagement, la maintenance immobilière. Nous avons accompagné dans leur installation plus de 500 personnels locaux et internationaux repartis entre Nouméa et Koné depuis 10 ans.

Nos forces sont notre capacité d’adaptation, notre volonté d’offrir un service de qualité et des solutions pratiques, économiques et rapides à nos clients. La satisfaction de nos clients est aussi au cœur de nos priorités.

Notre société a su devenir un acteur incontournable de la relocalisation en Nouvelle Calédonie.

ellipseconsulting, votre passerelle pour la Nouvelle Caledonie