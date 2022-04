Cyrille BERMIRON

Prospecter, savoir écouter, prendre en compte les besoins et les contraintes de mes interlocuteurs

pour leur proposer des solutions adaptées, fait partie de mon travail quotidien.



Mon engagement vis-à-vis de mon entreprise à promouvoir son image et son offre, la volonté

d'apporter un service de qualité à mes clients, et développer un chiffre d'affaire, sont les qualités

qui me décrivent le mieux aujourd'hui.



Mes compétences :

Phoning

Réactivité. Organisation

Négociation commerciale

Prospection

Vente