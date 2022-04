Bienvenue sur ma page Viadeo !



Je me présente Cyrille BESLER, Négociateur et Manager Immobilier Chez I@D France.



Je suis à votre disposition pour le projet d'un Achat/vente ou Location.

I@D France c'est aussi, un avantage considérable pour les vendeurs & acquéreurs : frais réduits, multi-diffusion, conseils et suivi personnalisé.



Afin de développer le Réseaux d'agent-co I@D France sur le secteur de LIMOGES , je suis en recrutement permanent car I@D nous donne la possibilité de créer son propre réseau, avec Formations, suivi, récurrences, outils de travail important, alors si vous souhaiter devenir négociateur immobilier en liberté avec la possibilité de construire votre propre réseaux grâce au MLM, Appelez-moi !!



Mes compétences :

Vente complexe

Recrutement commercial

Conception de Produits

Formation vente

Indépendant