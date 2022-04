Cyrille BESSALA ABEGA

Je suis jeune,ambitieux et travailleur.Titulaire d'une licence en Droit ,une Maîtrise en

Droit public et d''un Master 2 professionnel en Droit des Affaires internationales en cours d'obtention. J'ai effectué un stage académique à la SOPECAM au service des affaires juridiques,mon rapport de stage porte sur les procédures et gestion du recouvrement des créances de publicités. Mon mémoire porte sur l'institution de l'agent des sûretés dans la législation OHADA. Actuellement en en service au Centre International de Référence Chantal Biya en tant que Assistant auprès du Président du Comité de Gestion.



Mes compétences :

Montage et élaboration des dossiers d'appel d'offr

Redaction des contrats type

Suivi du Recouvrement de créances

Etude et suivi des projets

Redaction des notes Administratives et juridiques

Technique d'optimisation des garanties et sûretés

Conseil et avis juridiques