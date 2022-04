Cyrille BÉTRON

Issu d'une formation en physique-chimie, spécialisé en chimie organique et chimie des matériaux, je me suis ensuite tourné dans la physico/chimie des matériaux polymères et composites avec une spécialité en surface/interface et également en photochimie.

Docteur en matériaux innovants depuis 2016 et actuellement en poste pour une étude de recyclabilité avec Bluestar Silicones et Granger Frères, je suis actuellement à la recherche d'un poste en R&D.

Je suis très impliqué dans mon travail, de nature dynamique et force de propositions j'aime relever les défies et surmonter les difficultés.

Je suis actuellement mobile et flexible au niveau de la localisation.



Mes compétences :

Paramètres de solubilités

Mise en oeuvre des polymères

Extrusion réactive

Formulation

Greffage et modification

Modification des polymères

Synthèse de polymères

Hydrolyse-condensation des alkosysilanes

Synthèse rédactionnelle

Réticulation des polymères

Analyse physico chimique des matériaux

Synthèse, modification et réticulation photochimiq