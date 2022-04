Cyrille BOCAGE

Voilà j'y suis !

Après avoir travaillé dans différentes entreprises pendant toutes ces années en tant que salarié je me suis mis à mon compte.

C'est donc depuis 2011 que j'ai créé la société EquipeCuisine.

Je propose aux professionnels des métiers de bouche (cafés, hôtels, restaurants mais également traiteurs, boulangers et j'en passe....) les équipements qui leur permettent de "produire" les mets de leurs établissements.

Je propose également du dépannage sur le matériel de cuisine (chaud, froid, laverie, etc...).

Egalement l'entretien des hottes.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

AutoCAD

Wordpress

Microsoft PowerPoint