Cyrille BOKOU

RESPONSABLE TECHNIQUE A EXPLOITS COMMUNICATION

RESPONSABLE D’AMBASSADE DES VAINQUEURS PRODUCTION (AVPROD)

WEBDESIGNER – ADMINISTRATEUR WEB.

INFOGRAPHISTE - PAO

CONCEPTION POUR SUPPORT DE COMMUNICATION

CRÉATION D'IDENTITÉ VISUELLE ET DE CHARTE GRAPHIQUE (LOGO,PAPIER ENTETE, ETC...)

CADREUR - MONTAGE ET ANIMATION AUDIOVISUELLE.

DESIGN SITE WEB

FREE LANS POUR DIFFERENTES STRUCTURE (GENERAL METAL CONSTRUCTION – PRESTIGE SERVICE – AFRIQUE PRESTIGE DISTRIBUTION – ANAC)



Mes compétences :

Infographie

Webmaster

Design graphique