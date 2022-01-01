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Cyrille BOKOU

ABIDJAN

En résumé

RESPONSABLE TECHNIQUE A EXPLOITS COMMUNICATION
RESPONSABLE D’AMBASSADE DES VAINQUEURS PRODUCTION (AVPROD)
WEBDESIGNER – ADMINISTRATEUR WEB.
INFOGRAPHISTE - PAO
CONCEPTION POUR SUPPORT DE COMMUNICATION
CRÉATION D'IDENTITÉ VISUELLE ET DE CHARTE GRAPHIQUE (LOGO,PAPIER ENTETE, ETC...)
CADREUR - MONTAGE ET ANIMATION AUDIOVISUELLE.
DESIGN SITE WEB
FREE LANS POUR DIFFERENTES STRUCTURE (GENERAL METAL CONSTRUCTION – PRESTIGE SERVICE – AFRIQUE PRESTIGE DISTRIBUTION – ANAC)

Mes compétences :
Infographie
Webmaster
Design graphique

Entreprises

  • Exploits Communication - Responsable Technique et Infographiste Designeur

    2015 - maintenant Entreprise en démarrage d'activité avec TOTAL , Groupe PROSUMA et KUBBA Online comme partenaires.

  • Ets Kihndey - Graphiste Designeur

    2015 - maintenant Faire des créa pour des produits cosmétiques et travailler à la publicité de ces produits.

    Maîtrise des logiciels Adobe CS3, CS6 et CC
    - Photoshop
    - Illistrator CS6
    - Première Pro
    - After Effect
    - Audition
    - InDesign
    - Flash

    Maîtrise des Système Window 7, 8 et 10
    Connaissance des ordinateurs Machintosh

  • GENERAL METAL CONSTRUCTION - Infographiste PAO - Affiche pub

    2013 - 2015 - Conception de LOGO GMC
    - Identité visuel pour GMC
    - Conception de Logo COBRA
    - Conception d'étiquette des Produits GMC (COBRA)
    COBRA Tôle et COBRA Peinture
    - Conception d'affiche pub grand format
    - Créa de visuel pour l'Affichage dans les mensuel AfriKannonce et l'Annonce

  • ANOL PRODUCTION - Responsable Monteur Audiovisuel

    2008 - 2009 - Montage de clips vidéos
    - Montage d’émission Concours musicale (Chorale et Groupes musicaux)
    - Équipe de reportage lors de la visite du Chef de l’État dans une région de la Côte d’Ivoire en Décembre 2008) Montage du film documentaire.

  • Ambassade des Vainqueurs - Responsable Technique et Web-Designer

    2006 - maintenant - Responsable Sonorisation
    - Responsable Cadreur et Monteur Audiovisuel
    - Concepteur d'affiches Publicitaires et Bannières
    - Conception de Spot Publicitaire
    - Web-Designeur
    - Promotion de la Mission Ambassade des Vainqueurs sur les réseaux Sociaux (Facebook - Twitter - YouTube etc...)

Formations

  • LYCEE CLASSIQUE D'ABIDJAN (Abidjan)

    Abidjan 1995 - 1997 Baccalauréat Série D

Réseau